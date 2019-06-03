МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Промсвязьбанка рекомендовал Росимуществу не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, говорится в материалах кредитной организации.

"Рекомендовать единственному акционеру ПАО "Промсвязьбанк" дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать", — говорится в материалах.

В феврале текущего года главный финансовый директор кредитной организации Евгений Смирнов сообщал в интервью РИА Новости, что Промсвязьбанк стремится к выплате дивидендов, но в 2019 году от банка их не ждут. Он тогда отмечал, что дивидендная политика банка будет обсуждаться при проработке детальной стратегии развития банка.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Единственным акционером банка является Росимущество.