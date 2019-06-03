МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Обязательные нормативы Банка России в апреле нарушали 16 российских банков, все они проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.

При этом 14 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — Балтийский Банк, Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, "Пересвет", "Таврический", "Тимер Банк", "Финанс бизнес банк" и Экономбанк. В мае Балтийский Банк был присоединён к Альфа-банку.

Еще одна кредитная организация санируется Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) — "Московский индустриальный банк". Банк "Траст", нарушивший в апреле нормативы ЦБ, санировался ФКБС до июня прошлого года. Отрицательный капитал банка "Траст" на 1 мая опустился до 1,28 триллиона рублей.

В апреле у "Фора-Банка" норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался ниже уровня 7% на протяжении 10 дней. Кроме того, в апреле у "РАМ Банка" норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался ниже уровня 7% на протяжении 17 дней, в марте — на протяжении 5 дней. "На 1 мая он был также ниже уровня 7% и составил 6,990%", — прокомментировал ситуацию РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Также норматив Н1.1 снизился 1 марта ниже уровня 7% у банка "Восточный" и держался ниже этого уровня на протяжении всего марта и апреля. Причем 17 дней значение норматива было ниже триггера 5,125%. На 1 мая он опустился до уровня 5,302%. "Это снижение свидетельствует об остром дефиците капитала", — подчеркивает Осадчий. В середине апреля "Восточный" сообщил, что досоздал резервы на 11,8 миллиарда рублей в рамках предписания ЦБ РФ.

Банком России установлены минимальные значение обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.