МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Совокупная доля 30 крупнейших банков по объему вкладов населения в первом квартале 2019 года составила 90,3%, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в понедельник.

"Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в первом квартале 2019 года увеличилась с 89,6% до 90,3%. Рост доли рынка данной группы банков наблюдается с конца 2013 года", — говорится в сообщении АСВ.

При этом доля Сбербанка в отчётном периоде снизилась до 44,8% с 45,1%, отмечает агентство.

Также, по данным АСВ, средние процентные ставки по рублёвым годовым вкладам в размере 1 миллиона рублей выросли за квартал на 0,2 процентного пункта — до 7,3%. При этом средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по аналогичным вкладам с начала года уменьшился на 0,4 процентного пункта — до 6,7% годовых.

"По оценкам агентства, в ближайшее время возможно небольшое снижение уровня процентных ставок. Реальная доходность вкладов (с учетом инфляции) при этом будет оставаться положительной", — также отмечается в анализе.

Объем средств населения в банках по состоянию на 1 апреля составил 28,212 триллиона рублей. Рост вкладов физических лиц в относительном выражении за квартал составил 0,8% (в первом квартале прошлого года рост составил 0,5%).