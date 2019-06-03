МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России в конце минувшей недели сообщил о том, что с 1 июля повышает норматив обязательных резервов по валютным вкладам на 1 процентный пункт — с 7% до 8%. Это касается банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.

Регулятор объяснил свое решение необходимостью уменьшения доли валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Прочие нормативы обязательных резервов сохранены в прежнем виде.

Весной этого года ЦБ уже предупреждал о том, что не исключает повышения нормативов на депозиты в валюте. Сообщалось, что регулятор обсуждает широкий круг изменений, которые привели бы разброс ставок отчислений в фонд страхования вкладов по валютным вкладам в соответствие с фактическим уровнем процентных ставок по ним.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ

Регулятор стабильно проводит политику по девалютизации банковской системы, напоминают опрошенные "Прайм" эксперты. "В целом, это позволяет стабилизировать отдельные элементы её функционирования и снизить роль валютных расчетов в экономической жизни страны", — отметил замдиректора группы рейтинговых финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

"Я действительно считаю, что главная цель повышения обязательных резервных требований по обязательствам в иностранной валюте преследует цель дальнейшего сокращения валютных пассивов", — согласна старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева. Причина повышения — в последние месяцы валютные пассивы банков превышают валютные активы, это создает дополнительные риски в случае существенного ослабления курса рубля.

Повышение же требований именно по депозитам населения можно назвать техническим фактором, по остальным валютным обязательствам нормативы были повышены с 1-ого апреля. Пятничное решение лишь выровняло нормативы по всем видам валютных операций, добавила эксперт.

Последний раз норматив обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте повышался в августе 2018 года.

"По нашим оценкам, в результате данного шага из банковской системы будет стерилизовано 12 млрд рублей ликвидности, и кроме того, банкам придется увеличить средний баланс корсчетов на 50 млрд рублей", — пишет аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин в своем обзоре.

ВЫГОДЫ СТАНЕТ МЕНЬШЕ

По мнению экспертов, новация приведет к тому, что валютные вклады станут менее выгодными для банков и, что логично, для населения. Кредитные организации будут вынуждены резервировать средства, которые вместо этого могли бы разместить в более доходные активы.

"Повышение норматива обязательных резервов означает, что для банков стоимость этого вида фондирования вырастет. Вполне логично было бы ожидать, что банки в результате снизят ставки по валютным депозитам", — объясняет Лебедева.

По словам представителя АКРА, скорее всего, стоимость привлечения средств в валюте действительно будет снижаться. Однако на нее также влияют и другие факторы. В частности, это заинтересованность банков в размещении средств в валютные активы. В настоящее время активная работа с валютой для большинства кредитных организаций не имеет большой ценности, что в значительной мере уже сказывается на снижении интереса банков к валютному привлечению.

Как следствие, ставки по депозитам в долларах сейчас и так достаточно низкие, а в евро и вовсе близки к нулю. По оценке регулятора, базовый уровень доходности по вкладам физлиц в долларах в апреле составлял от 1,203% для депозитов до востребования до 4,055% на срок выше года. Депозиты в евро принесут от 0,016% по вкладам до востребования до 0,901% по вкладам на срок больше года. Данных за май ЦБ пока не обнародовал.

При этом эксперты подчеркивают, что накопление средств в валюте физлицами определяется не столько доходностью, сколько общим стремлением держать существенную часть в иностранной валюте, в том числе, для снижения эффекта теоретического снижения стоимости рубля. "Для того чтобы население отказывалось от валютных пассивов, необходим рост доверия населения к национальной валюте, что, прежде всего, должно выражаться в стабильности валютных курсов и ограничению инфляционного давления", — говорить Пивень.

"Скорее всего, сокращение будет меньше, чем ЦБ надеется. Низкие ставки по валютным депозитам означают, что вкладчики скорее с помощью валютных депозитов стараются защититься от рисков ослабления рубля, а не получить дополнительный процентный доход", — согласна Лебедева.

Однако политика девалютизации уже приносит свои плоды. По данным ЦБ на 24 мая, приток рублевых вкладов физических лиц в апреле ускорился до 2,6% с 0,3% в марте, а валютных – замедлился до 0,5% с 1,5%. Доля вкладов в рублях на 1 мая 2019 года повысилась до 78,9% с 78,5% на начало года.