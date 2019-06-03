МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян за первые пять месяцев 2019 года увеличилось на 22,729 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 3,22 миллиарда долларов — до 22,7 миллиарда. На втором и третьем местах находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос на 3,44 миллиарда долларов — до 21,3 миллиарда, и один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье богатство выросло на 1,4 миллиарда долларов — до 21 миллиарда долларов.

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов находится на четвертом месте (его состояние выросло на 1,37 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда долларов), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов занимает пятое место с состоянием в 17,9 миллиарда долларов (рост с начала года на 1,88 миллиарда долларов).

На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" — его состояние увеличилось на 3,1 миллиарда долларов — до 16,9 миллиарда. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 16,4 миллиарда долларов (рост на 2,22 миллиарда долларов).

Следом в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 849 миллионов долларов — до 15 миллиардов долларов, и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 594 миллиона долларов — до 13,7 миллиарда долларов). Замыкает десятку бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13,4 миллиарда долларов (увеличение на 940 миллионов долларов).