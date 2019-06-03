МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолт эмитента (РДЭ) банка "Санкт-Петербург" до "BB" с "BB-", прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга в основном отражает расширенную историю стабильных результатов банка и его консервативную позицию в отношении рисков, а также постепенное улучшение основного показателя капитализации банка", — поясняет Fitch.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля банк занимал 17 место в банковской системе РФ с активами 686 млрд рублей.