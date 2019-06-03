МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акционеры банка "Возрождение" утвердили дивиденды по привилегированным акциям в размере 2,59 миллиона рублей, или 2 рубля на акцию, по обыкновенным акциям приняли решение не выплачивать дивиденды, следует из материалов кредитной организации.

"Определить следующий размер дивиденда по акциям банка "Возрождение": по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 рубля на одну такую привилегированную акцию…. по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

Таким образом, на выплату дивидендов по привилегированным акциям банк направит 2,59 миллиарда рублей. Реестр на получение дивидендов закроется 11 июня.

Сделка приобретения группой ВТБ 85% акций банка "Возрождение" была завершена 2 октября прошлого года. В начале февраля банк довел эту долю до 96,3%. До этого основным владельцем "Возрождения" был Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал также Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 апреля занимал 30 место в банковской системе РФ с активами в размере 303,7 млрд рублей.