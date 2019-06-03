МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Минфин России предложит инвесторам новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 и 2039 годах совокупным объемом 750 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Выпуски ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 450 миллиардов рублей и ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 года на 300 миллиардов рублей будут доступны на аукционах Минфина с 5 июня.

Конкретные даты аукционов, в которые выпуски будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отмечают в ведомстве.