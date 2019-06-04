МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф Банк" и "Тинькофф Страхование", планирует привлечь на рынке капитал на сумму до 300 миллионов долларов, следует из материалов компании.

"Группа намерена завершить привлечение основного капитала на сумму до 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что это обеспечит ей возможность прибыльного роста при сохранении достаточных резервов.

Как сообщает компания, 27 июня на Кипре пройдет внеочередное собрание акционеров. Повестка собрания включает такие вопросы, как изменение специальных прав, увеличение выпущенного акционерного капитала, полномочия совета директоров по выпуску акций (до 10% от выпущенного акционерного капитала), отказ от преимущественных прав (до 30 сентября 2019 года).

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф Банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".