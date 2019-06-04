МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль в январе-марте составила 15,7 миллиарда рублей против убытка годом ранее в размере 215 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 185,5 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 4,5% — до 62 миллиардов рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 33,4% против 34,8% в первом квартале 2018 года.

Рост выручки АФК объясняет увеличением доходов от ключевых активов: МТС (сильные результаты бизнеса в России и на Украине); "Детского мира" (выход на полную мощность открытых в 2017-2018 годах магазинов, ускорение роста сопоставимых продаж в России и Казахстане); Segezha Group (сильные результаты сегмента "Бумага и упаковка"), а также агрохолдинга "Степь" и "Медси".

Капзатраты корпорации незначительно снизились — до 21,3 миллиарда рублей с 22,7 миллиарда рублей в первом квартале прошлого года. Чистый долг АФК "Система" по состоянию на 31 марта составил 218,3 миллиарда рублей (рост на 2,3% по сравнению с предыдущим кварталом).

Денежная позиция корпорации составила 13,2 миллиарда рублей (9,8 миллиарда рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года). Основная монетизация АФК в первом квартале пришлась на продажу "МТС Банка" (11,4 миллиарда рублей) и продажу акций МТС (4 миллиарда рублей) в рамках buy back. При этом на выплату процентов по кредитам АФК направила 4,4 миллиарда рублей, на инвестиции в активы — 15,7 миллиарда рублей.