МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит страховые компании "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "Росгосстрах", после того, как в конце мая они повысили тарифы на ОСАГО, сообщила РИА Новости начальник Управления контроля финансовых рынков ведомства Ольга Сергеева.

В конце мая крупные страховщики ОСАГО — "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "Росгосстрах" — сообщили, что после снижения тарифов в Москве решили снова вернуться к старым значениям, преобладавшим в прошлом году. Так, базовая ставка тарифа в Москве у этих трех страховщиков выросла в мае до 4118 рублей, вернувшись к прежнему уровню.

"В ФАС России 31 мая 2019 года… поступило письмо руководителя исполкома Общероссийского народного фронта М.В.Развожаева о проверке действий страховых компаний по повышению базовых ставок страхового тарифа по ОСАГО на предмет ценового сговора", — сказала Сергеева.

Она уточнила, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, однако при необходимости может быть продлен еще на 2 месяца.