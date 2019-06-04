МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк закрыл сделку по приобретению 100% группы компаний, управляющих сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. интернет-портал вошел в экосистему банка, что позволит создать масштабного игрока рынка на базе существующей компании", — говорится в пресс-релизе банка.

В Сбербанке отметили, что цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы банка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физлицам, так и компаниям.

В настоящий момент прорабатываются продуктовая и технологическая платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и бренда Rabota.ru.

Rabota.ru является одним из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала. Ежемесячная аудитория портала, созданного в 2002 году, составляет 4 миллиона человек, на нем размещено порядка 200 тысяч вакансий и более 10 миллионов резюме.