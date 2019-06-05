МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Проекты по интеграции карты "Мир" с платежными системами Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана будут завершены до конца 2019 года, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

"Почти во всех странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — "Белкарт", ArCA, "Корти Милли", UZCARD, "Элкарт". Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы. До конца 2019 года будут завершены проекты по интеграции с платежными системами всех названных мною стран — Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана", — сказал глава НСПК в интервью газете "Известия".

Кроме того, НСПК активно развивает прием карт в странах, популярных у российских туристов. Так, свою сеть для приема "Мир" в ближайшее время откроет уже второй банк в Турции — "Зираат".

Уже достаточно давно НСПК ведет работу с Вьетнамом, и Комлев надеется, что в ближайшее время удастся выйти на финишную прямую. Кроме того, ведутся переговоры по приему "Мира" с Таиландом и Болгарией.

"У нас есть цель по тем странам, которые мы должны до конца 2021 года охватить. В этом списке государства, в которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут российские граждане", — пояснил Комлев.

НСПК — оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин. Эмиссия на конец 2019 года, по прогнозу НСПК, превысит 67 миллионов штук.