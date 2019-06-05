МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в апреле характеризовался околонулевым приростом в номинальном и реальном выражении. Объем активов за месяц увеличился на 0,02% в номинальном выражении, а в реальном выражении остался на уровне предыдущего месяца. Для сравнения, в марте динамика активов была намного лучше — +0,4% и +0,7% в номинальном и реальном выражении.

Стоит отметить, что слабая и неустойчивая динамика активов в начале года соответствует тенденции последних лет. При этом вторая половина года зачастую оказывается заметно более удачной, и текущей год, скорее всего, не станет исключением. Таким образом, можно ожидать более высоких месячных темпов прироста уже во втором квартале, а ближе к концу года месячный прирост активов может вырасти до 1%.

С начала года (январь-апрель) снижение активов российского банковского сектора составило 1,8% в номинальном и 0,3% в реальном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года активы снизились на 1,4% и на 0,2% в номинальном и реальном выражении соответственно. Таким образом, все снижение в номинальном выражении второй год подряд обеспечила валютная переоценка, тогда как реальное снижение было небольшим и сопоставимым с результат годом ранее. В целом же на скользящем 12 месячном отрезке реальные темпы прироста на 1 мая 2019 года составили 6,1% против 6,6% за январь-апрель 2018 года.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 мая 2019 года. В рейтинге представлены данные по 464 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 5 июня 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-апреле 2019 года 158 банков из 464 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали только 34,1% банков, что является достаточно слабым результатом. Для сравнения, в январе-апреле 2018 года прирост наблюдался у 44% банков, а за аналогичный период 2017 года — 41%. Невысокая доля банков с приростом активов в 2019 году связана с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которые повлияли на оценку справедливой стоимости ряда активов.

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-апреле 2019 года характеризовался Банк Кредит Свисс (Москва), активы которого с начала года выросли на 49%. Впечатляющая динамика активов стала следствием роста межбанковского кредитования, а также вложений в ценные бумаги. Хорошая динамика активов кредитной организации позволила ей подняться на 32 позиции и войти в ТОП-100 крупнейших банков России по объему активов. В текущем рейтинге он занимает 79-е место. Также высокие темпы прироста активов наблюдались у еще одного иностранного банка — ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ), объем активов которого за четыре месяца увеличился на 28% (+10 позиция до 38-о места на 1 мая 2019 года). Третьим по приросту активов в 2019 году стал Банк "ФК Открытие", а объем его активов вырос на 26% (8-е место на 1 мая 2019 года, +1 позиция). При этом если прирост у иностранных банков связан с ростом активов и валютной переоценкой, то у Банка "ФК Открытие" стал следствием объединения с БИНБАНКом в рамках финансового оздоровления обоих банков.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-апреле 2019 года продемонстрировал Банк ТРАСТ, активы которого уменьшились на 45% из-за переоценки качества активов. Вторым по темпам снижения стал МБ Банк (Мир Бизнес Банк), сокращение активов которого составило 30%. В текущем рейтинге Банк ТРАСТ занимает 14-е место (-6 позиций), а Банк МБ Банк — 88-е место (-16 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал РГС Банк со снижением активов на 18%, что привело к потере пяти позиций (до 77-го места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 мая 2019 года располагал активами в размере 29 триллионов рублей, что составляет 32% суммарных активов банков в рейтинге. С начала года активы у кредитной организации выросли на 1,6% или на 0,5 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов в январе-апреле на 1,4% или на 0,2 триллиона рублей.

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