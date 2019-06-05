МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Компания Артема Аветисяна "Финвижн" требует в арбитраже Амурской области отменить допэмиссию акций банка "Восточный", пока в качестве обеспечительной меры суд запретил ее проводить, говорится в материалах арбитража, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Иск "Финвижн", миноритарного акционера банка "Восточный", к этой кредитной организации поступил в арбитраж в среду, предварительные слушания назначены на 1 июля.

Согласно материалам суда, истец требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

В качестве обеспечительной меры по этому иску суд запретил проводить эту допэмиссию.

"Запретить органам управления, коллегиальному исполнительному органу, председателю правления публичного акционерного общества "Восточный экспресс банк" принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10201460B009D, дата государственной регистрации 04.10.2018", — говорится в определении суда.

Арбитраж также запретил органам управления, коллегиальному исполнительному органу, председателю правления банка "Восточный" раскрывать информацию о цене размещения дополнительных акций и утверждать отчет об итогах дополнительного выпуска акций.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 апреля занимал 34 место в банковской системе РФ с активами в размере 269,4 млрд рублей.

"Финвижн" раньше уже просила принять такие же обеспечительные меры в деле по иску к представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, мажоритарному акционеру "Восточного". В том деле "Финвижн" требовала обязать ответчика исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Арбитраж тогда удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах частично – наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.

Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск "Финвижн", обязав Evison исполнить соглашение о колл-опционе. Решение пока не вступило в законную силу, но "Финвижн" подала в суд заявление о его немедленном исполнении. В нем, в частности, говорится, что в случае исполнения опциона "Финвижн" стала бы владельцем 42,0086% банка, а у структуры Baring осталось бы 41,6262%. В условиях же, когда спорный пакет не передан, Evison обладает преимущественным правом на выкуп дополнительных акций, отмечает "Финвижн".

"Ответчик (банк "Восточный" – ред.) до настоящего времени контролируемый компанией "Эвизон", и сама компания "Эвизон" продолжают препятствовать истцу получить контроль над ответчиком. Они недобросовестно используют эмиссию дополнительных акций банка, чтобы компания "Эвизон" смогла приобрести дополнительные акции банка за счет опционных акций и в результате этого неправомерно сохранила контроль над ответчиком", — приводит суд в своем определении доводы истца.

Ранее в другом деле компания "Финфижн" заявляла, что, если Evison приобретет дополнительные акции пропорционально опционным акциям, то даже передав опционные акции "Финвижн", но оставив себе размещенные на них дополнительные акции, он сохранит контроль над банком.

При этом, как указывала "Финвижн", "ответчик (Evison — ред.) уже давно готов к размещению дополнительных акций банка, и поэтому 27.06.2019 ответчику достаточно просто оплатить дополнительные акции банка (перечислить соответствующие денежные средства на расчетный счет банка), чтобы договор купли-продажи данных акций банка считался заключенным и они были размещены".

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International FinancialTechnology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.