МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 37 /2089/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5110-У от 1.04.2019 "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора платежной системы по инцидентам, возникшим /выявленным/ при оказании услуг платежной инфраструктуры, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методике ее составления" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54718 от 24.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5132-У от 23.04.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54709 от 23.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5133-У от 25.04.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54722 от 24.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5158-У от 31.05.2019 "Об обязательных резервных требованиях" /вступает в силу с 1.07.2019/;

— приказ № ОД-1210 от 29.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1223 от 30.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 апреля 2019 года № ОД-810";

— приказ № ОД-1224 от 31.05.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк" /г. Кемерово/";

— приказ № ОД-1225 от 31.05.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк" /г. Кемерово/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1240 от 31.05.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1241 от 31.05.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089";

— приказ № ОД-1261 от 03.06.2019 "О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня "Центральная народная касса";

— приказ № ОД-1262 от 03.06.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк" АО "ВостСибтранскомбанк" /г. Иркутск/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.04.2019; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.05.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.05.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; объявления Банка России.