МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC) договорились инвестировать в создание Российско-китайского научно-технического инновационного фонда 1 миллиард долларов, говорится в сообщении РФПИ.

Соответствующие документы подписали министерство экономического развития РФ и министерство науки и техники КНР в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как пояснили РИА Новости в РФПИ, каждая из стороны вложит по 500 миллионов долларов.

"Российско-китайский научно-технический инновационный фонд поможет серьезно расширить спектр направлений, по которым осуществляется взаимодействие с нашими китайскими коллегами. Мы ожидаем, что его деятельность позволит внести существенный вклад в разработку и внедрение наиболее передовых технологий и решений для развития экономик наших стран и дальнейшее укрепление партнерства", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит пресс-служба фонда.

Как отметили в РФПИ, в 2012 году РФПИ и CIC создали Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который с учетом средств партнеров проинвестировал свыше 7 миллиардов долларов в более чем 30 проектов. РКИФ за время своего существования стал ключевым связующим звеном в развитии инвестиционного взаимодействия между РФ и КНР.