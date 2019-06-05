С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов переизбран председателем наблюдательного совета ВТБ, сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин после годового собрания акционеров.

"Избрали Силуанова председателем наблюдательного совета", — сказал Костин.

Кроме того, был избран весь состав набсовета. Замглавы Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко заменила в наблюдательном совете ВТБ ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщил Костин.

"Тарасенко вошла вместо товарища Эскиндарова, заменила достойно. Так что мы получили представителя Минэкономразвития", — сказал глава ВТБ.

Помимо Силуанова, Тарасенко и Эскиндарова в набсовет ВТБ были номинированы: сам Костин, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин, зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов и глава банка "Траст" Александр Соколов.

Основной акционер ВТБ — Росимущество с долей 60,9%.