МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"

Решение было принято Банком России из-за полной утратой кредитной организацией собственных средств, недостачи в кассе на сумму свыше 268 млн рублей.

Еще одна причина — банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"В ходе проведенной Банком России 29.05.2019 ревизии касс подразделений банка "Прайм Финанс" выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала)", — сообщает регулятор.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. Выплаты начнутся 20 июня.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля текущего года банк занимал 365 место в банковской системе РФ с активами 1,6 млрд рублей.