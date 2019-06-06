МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. ВТБ выплатит дивиденды за 2018 год в размере 0,1099 копейки на одну обыкновенную акцию, всего отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям составят 14,239 миллиарда рублей, свидетельствует решение акционеров второго по активам российского банка на годовом собрании.

Кроме того, акционеры утвердили дивиденды в размере 0,0241 копейки на одну привилегированную акцию первого типа, а также 0,2413 копейки на одну привилегированную акцию второго типа. В прошлом году ВТБ уравнял дивидендную доходность по обыкновенным и привилегированным акциям.

Реестр акционеров ВТБ на получение дивидендов закроется 24 июня.

Чистая прибыль группы по МСФО в прошлом году составила 178,8 миллиарда рублей. Таким образом, общий объем дивидендных выплат за 2018 год составит 26,8 миллиарда рублей, или 15% чистой прибыли по МСФО. В 2017 году дивидендные выплаты на одну обыкновенную акцию составили 0,345 копейки (всего дивиденды составляли 73,5 миллиарда рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО).

В мае в презентации банка отмечалось, что группа ВТБ заложила в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Основным акционером ВТБ с долей 60,9% является Росимущество.