С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ готовит к продаже санированный через Фонд консолидации банковского сектора банк "ФК Открытие" в 2021 году, но будет ждать благоприятной конъюнктуры, чтобы не продавать банк с большим дисконтом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы намерены продавать, выводит на рынок те банки, которые мы взяли на санацию, безусловно", — заявила Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По ее словам, рынок ждет этих продаж.

"Мы готовим, например, "Открытие" к началу продажи к 2021 году, у нас такие сроки. Но, естественно, все будет зависеть от конъюнктуры, мы не хотели бы продавать с большим дисконтом", — сказала Набиуллина.

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Акции АТБ регулятор выставил на открытый аукцион 14 марта, но он был признан несостоявшимся.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в прошлом году в интервью РИА Новости говорил, что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году.