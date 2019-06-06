С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Пакет в 15-20% акций банка " ФК Открытие" готовится к продаже в 2021 году, идет работа с инвестбанками и потенциальными инвесторами, при этом в перспективе возможна и полная приватизация кредитной организации, заявил глава банка Михаил Задорнов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы реально работаем — от 15% до 20% как раз — мы работаем и с российскими, и с международными инвестбанками, работаем с клиентами: физическими лицами, институтами, которые могут быть заинтересованы в приобретении части пакета "Открытия". Такой интерес мы чувствуем", — ответил он на вопрос, сохраняются ли планы по продаже части пакета акций банка "Открытие" в 2021 году.

"Почему нет? Приватизация, безусловно, наша перспектива, но в какие сроки она будет проходить — это отдельный вопрос", — прокомментировал Задорнов вопрос о вероятности полной приватизации "Открытия".

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора и взял на санацию крупные российские банки, в том числе "Открытие", Промсвязьбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей.