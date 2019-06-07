МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-мае 2019 года выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 369,068 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с пятью месяцами 2018 года выросла на 12,5%, до 468,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 12,3%, до 369,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка увеличился на 0,6% в годовом выражении и составил 514,033 миллиарда рублей. Отмечается, что рост обусловлен увеличением кредитного портфеля при одновременном росте стоимости платных средств.