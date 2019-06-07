МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Месячные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования ускорились в марте и апреле 2019 года, отмечается в бюллетени департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"По нашим оценкам, месячные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования ускорились в марте и апреле 2019 года. Тем не менее, в целом регулятор не видит в настоящий момент рисков финансовой стабильности и предпринимает меры для предотвращения реализации этих рисков в будущем. При этом необходимо отметить возможные социальные риски, связанные с высокой долговой нагрузкой менее обеспеченных граждан", — сказано в материалах.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в мае в Госдуме, заявил, что бурный рост необеспеченного розничного кредитования может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, и признал, что пока сдерживающие меры ЦБ не привели к видимому замедлению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели сокращаются.

Банк России ограничивает рост долговой нагрузки россиян, повышая надбавки к рискам. В последний раз это произошло в минувшем месяце — ЦБ с 1 апреля повысил на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам со ставками от 10% до 30%. В прошлом году ЦБ дважды повышал значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам.