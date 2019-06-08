С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Дискуссия по финансовым параметрам передачи ВЭБом Промсвязьбанку Связь-банка через казну РФ продолжается, правительство взаимодействует по этому вопросу с ЦБ, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Пока не договорились, пока дискуссия ведется. Мы по этому поводу взаимодействуем с Центральным банком", — сказал Силуанов.

"Есть загвоздка, как сделать так, чтобы в результате такой передачи у Внешэкономбанка и Центрального банка не сложились отрицательные для баланса последствия", — добавил первый вице-премьер.

Госдума в мае приняла закон, определяющий порядок передачи акций Связь-банка Промсвязьбанку через казну РФ, что позволит увеличить капитал ПСБ. Документ предоставляет правительству право в 2019 году принять в казну передаваемые безвозмездно ВЭБом акции Связь-банка, количество, вид и стоимость которых определит кабмин. При этом правительство в текущем году будет вправе передать далее эти акции в уставный капитал Промсвязьбанка.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов говорил, что для того, чтобы госкорпорация не понесла убытков из-за передачи Связь-банка, обсуждается возможность реструктуризации долга перед ЦБ в 212 миллиардов рублей. В пятницу, 7 июня, он уточнял РИА Новости, что вопрос практически решен, и ВЭБ ожидает "точки" в нем в самое ближайшее время.

ВЭБу пришлось "спасать" "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Связь-банк в конце прошлого года завершил присоединение банка "Глобэкс", став его правопреемником. ВЭБ тогда предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Идея была одобрена премьер-министром РФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.