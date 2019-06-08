С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Угроза рецессии в экономике России из-за бурного роста потребительского кредитования пока минимальна, но нужно потихонечку его "закручивать", заявил РИА Новости помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я считаю, что угроза рецессии сейчас минимальна, но то, что рост потребительского кредитования конкретно сейчас в наших условиях опасен, что рынок потребительских кредитов перегрет, я уже говорил, я здесь полностью разделяю позицию Максима Станиславовича (Орешкина — ред.), его полностью в этом вопросе поддерживаю. Я знаю, что и у Центрального банка тоже в этом отношении есть определенные опасения", — сказал Белоусов.

"Конечно, здесь нельзя ничего ломать, рубить с плеча, но потихонечку закручивать этот рост, мне кажется, нужно", — добавил помощник главы государства.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

В интервью РИА Новости Орешкин пояснил свою позицию, указав, что не видит эффекта от мер ЦБ по сдерживанию потребкредитования – его рост в апреле был рекордным. Что же касается низкой просрочки, то она объясняется тем, что люди перекредитовывают свои долги из одного банка в другой, заявил министр. Он предупредил, что как только эта схема начнет сворачиваться, запустится "негативная спираль", и во избежание дефляционно-рецессионного сценария от ЦБ потребуется экстраординарное стимулирование спроса денежно-кредитной политикой.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.