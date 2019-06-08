С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Потенциал роста ипотеки в России есть, но ЦБ прав, отсекая наиболее "опасные" кредиты, например с маленьким собственным взносом заемщика, заявил РИА Новости помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Что касается ипотечных кредитов, здесь есть еще потенциал роста, хотя я полностью согласен с ЦБ, с их логикой действия, что все-таки наиболее опасные кредиты отсекать — с маленьким своим собственным взносом и так далее. Но тем не менее потенциал роста есть, и я знаю, что в плане "Дом.РФ" развивать ценные бумаги, вторичные ценные бумаги, я здесь полностью поддерживаю", — сказал Белоусов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.