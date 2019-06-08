С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Бизнес сам выполнит задачу по ускорению роста российской экономики, если решить имеющиеся базовые проблемы, заявил глава банка "Траст" Александр Соколов, считающий такими проблемами высокую коррупцию, неоправданную налоговую систему и слабую эффективность судебной системы.

"Мы пытаемся реализовать огромное количество инициатив по поддержке бизнеса, по дополнительным льготам, в сфере инноваций стать побыстрее первыми. Но у нас не решены три базовые проблемы, без решения которых все остальное будет выглядеть легким тюнингом", — сказал Соколов, выступая на сессии "Войти в пятерку ведущих экономик мира. Решения для России" на ПМЭФ.

"У нас по-прежнему недопустимый уровень коррупции, которая порождает транзакционные издержки в бизнес-среде. У нас по-прежнему экономически неоправданная налоговая система. И у нас по-прежнему очень слабая эффективность судебной системы. У нас происходит импорт правосудия: крупный бизнес уходит судиться в юрисдикции Великобритании, Кипра, США", — заявил банкир.

Он уверен, что нужно фокусироваться прежде всего на трех обозначенных проблемах и при их решении российская экономика имеет все шансы обогнать конкурентов.

"Инновационные технологии, новые технологии производства, повышение образования — это, безусловно, надо делать. Но, с моей точки зрения, с этими задачи бизнес, если его оградить от коррупционной нагрузки, если ему дать справедливые налогообложение и судебную систему, со всеми остальными задачами бизнес справится сам", — заключил Соколов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.