С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Тадаси Маэда обсудили возможности расширения сотрудничества между компанией и японским банком, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Обсуждения состоялись в ходе рабочей встречи в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Стороны обсудили успешный опыт совместной работы и оценили возможности расширения взаимодействия", — говорится в сообщении.

JBIC — Банк Японии для международного сотрудничества — был создан в 1999 году как государственный финансовый институт для развития экономического сотрудничества с зарубежными странами. Принимал участие в финансировании строительства газопровода "Голубой поток" и проекта "Сахалин-2". А в декабре 2018 года "Газпром" разместил среди японских инвесторов первый облигационный заем в японских иенах под гарантию JBIC, став первой российской компанией, которая вышла на японский рынок капитала.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.