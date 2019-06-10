МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Личные данные клиентов нескольких российских банков, в том числе — Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка — оказались в открытом доступе. Как пишет газета "Коммерсант", две утечки затронули интересы порядка 900 тысяч жителей РФ.

Как стало известно изданию, утечки баз данных клиентов банков произошли в конце прошлого месяца. Не смотря на то, что указанные в базах данные собирались несколько лет назад, существенная часть информации актуальна и в настоящее время.

В частности, речь идет об именах, паспортных данных граждан, а также их номерах телефонов.

Журналистам "Ъ" удалось обнаружить первую такую базу данных, которая содержит информацию о 24,4 тысячи клиентах кредитных организаций, а также ознакомиться с ней. В списке преимущественно фигурируют жители Северо-Западного федерального округа страны, телефоны по большей части актуальны и сейчас.

Издание отмечает, что в этой базе содержатся личные данные о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.