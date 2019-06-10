МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в понедельник сообщил о том, что ведомство запросило информацию по возможной утечке данных клиентов трех российских банков. Роскомнадзор может обратиться в суд по вопросу блокировки опубликовавшего эти данные в открытом доступе интернет-ресурса.

"Мы взяли у издания "Коммерсант" ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, в данный момент анализируем ситуацию. На первый взгляд, она выглядит вопиющей — конечно, нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан", — сообщил пресс-секретарь ведомства.

"Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, — это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим", — пояснил позицию пресс-секретарь.

Напомним, в понедельник "Коммерсант", ссылаясь на данные компании DeviceLock, написал о том, что персональные данные клиентов трех российских банков — ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка — оказались в открытом доступе. Данная утечка суммарно затрагивает интересы около 900 тысяч российских граждан. В частности, в доступ попали базы с такими данными, как ФИО, телефоны (мобильный, домашний и рабочий), адреса проживания и работы, год рождения, остаток на банковском счете.

Позднее Альфа-банк сообщил о проведении проверки в связи с утечкой в сеть данных россиян, "ОПТ Банк" заявил, что не зафиксировал утечку данных клиентов, вся информация в сохранности. "Хоум Кредит Банк" утечку данных своих клиентов опроверг.