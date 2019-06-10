МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор — они тянут показатель реальных доходов вниз", — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Что касается реальных доходов населения, здесь в последнее время существенно оказывают на этот показатель две позиции. Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных — то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита", — пояснил Силуанов.

"И второе. У нас сокращается так называемый теневой сектор — досчет теневого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных доходов населения", — продолжил он.

Он отметил, что за первый квартал реальные заработные платы граждан РФ выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%.

"В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен", — отметил Силуанов.