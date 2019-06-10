МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", напомнили клиентам банков базовые правила защиты от мошенников: бдительнее относиться к звонкам от имени банков, не сообщать по телефону никаких личных данных и в случае любых сомнений самому звонить в банк.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП-Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна.

"Злоумышленники активно пользуются методами социальной инженерии для кражи денег. Учитывая, что в базах есть имена, телефоны, история клиентов банков, мошенники могут легко обмануть жертв", — предупреждает глава представительства IT-компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.

Он советует внимательно относиться к любым звонкам и сообщениям от банков, не сообщать и не подтверждать никаких банковских и личных данных.

"Запомнить надо одно — никогда не общаться с теми, кто вам позвонил якобы из банка. Возникла проблема – позвоните в банк сами, по номеру телефона на банковской карте или официальном сайте. Сейчас это единственный способ защититься от мошенников", — рекомендует эксперт.

"Запомните: банки никогда не будут звонить вам в попытках разблокировать операции или в случае подозрения на фрод. Тем более работники банка не будут проговаривать ваши детали по телефону. Банк просто заблокирует карту, счет, если обнаружит попытку вывода денег, и будет ждать обращения клиента по этому вопросу", — подчеркнул Дягилев.

Подобные утечки данных клиентов банков неизбежны, считает генеральный директор технологической компании в сфере облачных решений Selectel Олег Любимов. Они кроются в природе самих IT-систем, когда скорость разработки и удобство пользователя на порядок более приоритетны, чем безопасность и приватность.

"Это проблема системная, поэтому нужно учиться жить в мире, где она существует. Тем, чьи данные потенциально могли оказаться в списке утекших, можно посоветовать бдительнее относиться к звонкам из банка; еще раз напомнить, что не нужно сообщать данные банковской карты кому попало по телефону; а также для пущего спокойствия поменять пароли и включить двухфакторную авторизацию везде, где она еще не включена", — рекомендует эксперт.