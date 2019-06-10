МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Показатели банкротства компаний в России незначительны, однако в ряде отраслей риски существуют, самые высокие – в деревообрабатывающей, транспортной, текстильной, металлургической и фармацевтической, рассказал в интервью агентству "Прайм" исполнительный директор страховой компании Coface по Центральной и Восточной Европе Деклан Дейли.

Эксперт пояснил, что в последние пару лет в Coface, которая занимается страхованием торговых рисков и проводит исследования, в том числе, по банкротствам, стали наблюдать рост числа неплатежей компаний по торговым кредитам. Год к году этот рост составил примерно 5-10%. С другой стороны, это можно назвать нормализацией ситуации, говорит Дейли, поскольку в прошлые годы число банкротств было необычно низким.

"Конкретно в России эти показатели не слишком высоки, в районе 2%. Оценки рисков на российском рынке остаются без изменений: высокий уровень риска банкротств наблюдается в деревообрабатывающей, транспортной, текстильной, металлургической и фармацевтической отраслях. В ритейле, секторе информационно-коммуникационных технологий, автопроме, целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности риск оценивается как средний. В химической промышленности и сельском хозяйстве как низкий", — рассказал Дейли.

По его словам, в прошлом году мир уже достиг пика роста экономики, сейчас стоит ожидать замедления. Замедление уже наблюдается в Европе, а Россия зависима от экспорта в еврозону, добавил он.

Рост экономики положительно сказался на торговом страховании, но так же может повлиять и его замедление, отметил Дейли. "Если растут и процветают компании, мы растем вместе с ними. С другой стороны, когда рост экономики замедляется, предприниматели больше переживают насчет волатильности. И это тоже может стать причиной роста спроса", — пояснил он.