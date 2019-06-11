МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина, Диляра Солнцева. В интервью агентству "Прайм" в кулуарах ПМЭФ первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, зачем банку принимать участие в разработке национальной стратегии по искусственному интеллекту, почему лидерство по капитализации не является самоцелью, почему банк не откажется от валютного кредитования и чем руководствуется, принимая решение о снижении ставок по ипотеке.
- Сбербанк уже в следующем году закончит реализацию текущей стратегии. На ваш взгляд, удастся ли банку реализовать ее на 100%? Есть ли риски невыполнения стратегии?
— Мы замеряли только недавно, насколько мы идем в соответствии с теми планами, которые были заложены в стратегии. Насколько показатели, которые заложены в стратегии, соответствуют ожиданиям: финансовым, продуктовым и другим. И могу сказать, что мы двигаемся в соответствии с намеченной траекторией.
Посмотрим более глубоко. Ситуация сейчас меняется существенным образом. В первую очередь, растет конкуренция. Я имею в виду конкуренцию, конечно, не только с нашими партнерами из банковского сектора, но также и наших партнеров из других секторов бизнеса, поскольку Сбербанк сегодня становится экосистемой. При этом мы считаем, что рост конкуренции для нас тоже хорошая новость. Потому что конкуренция стимулирует всех участников рынка к развитию новых услуг и сервисов в различных областях. И это самое главное в нашей работе.
- На прошлой неделе, продолжалось ралли "Газпрома" и Сбербанка по капитализации. Планируете ли вы вернуть себе лидерство и сохранять его? И какие вы для этого хотите предпринять шаги? Может быть, каких-то новых акционеров привлечь?
— Лидерство в капитализации для нас не самоцель. В современном мире важен не только финансовый результат — хорошо, что с этим в Сбербанке все в порядке, но нам важен выбор клиентов. И сейчас для нас самая главная задача, чтобы нас выбирали не только как банковского партнера, но и как организацию, как провайдера, который будет предоставлять другие сервисы. Тогда и капитализация будет расти, и прибыль будет увеличиваться.
- В ближайшие годы для Сбербанка все еще будет основным драйвером роста банковский бизнес или уже небанковский?
— Еще заметный промежуток времени основным источником доходов будет, конечно, банковский бизнес. Но в части привлечения клиентской базы — большую часть привлечения новых клиентов будет обеспечивать не банковская составляющая бизнеса Сбербанка.
- Сбербанк является крупнейшим кредитором российской экономики. Будет ли банк выделять для себя приоритетные сферы кредитования? Заинтересован ли в кредитовании нацпроектов?
— Смотрите, у нас очень понятное распределение кредитного портфеля: он распределен почти так же, как распределен ВВП нашей страны по отраслям. Мы крупнейший банк, мы крупнейший кредитор российской экономики. И мы, в принципе, следуем за динамикой ВВП в каждой отрасли.
Мы не сужаем наше участие в национальных проектах только до роли кредитора. Мы активно сотрудничаем со всеми участниками в национальных проектах по различным направлениям. Приоритетным направлением мы видим предоставление не только финансирования, но и своей технологической экспертизы для реализации национальных задач.
- Вы уже обсуждаете какую-то конкретику?
— В частности, мы являемся оператором разработки дорожной карты национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Также мы принимаем участие в национальном проекте "Экология". В четверг, 6 июня, мы подписали соглашение с "Российским экологическим оператором" по совместному финансированию проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Пока что это рамочное соглашение, но оно говорит о наших намерениях вкладывать деньги в это направлении.
В целом мы считаем правильным участвовать во всех нацпроектах. Это принципиально. Более того, у нас есть все инструменты для этого, популярность набирают формы государственного частного партнерства (ГЧП) и концессия. Например, уже сегодня реализуется ряд проектов в ХМАО. Вместе с группой компаний "Автобан" мы строим школы по системе ГЧП. В прошлом году на территории Югры мы уже начали реализовывать первые проекты по финансированию концессий в сфере образования. На сегодняшний день мы имеем 7 одобренных проектов. Сейчас в проработке у нас еще почти столько же проектов.
Зачастую, в бюджете сразу достаточных средств для масштабных проектов нет, но если использовать механизм ГЧП, Сбербанк выделяет кредитные средства на строительство объекта. Таким образом сразу получается очень существенный приток инвестиций, и как следствие мы способствуем расширению инфраструктуры в регионе и улучшению качества жизни. В принципе через концессии, через ГЧП мы смело можем и будем участвовать в больших национальных проектах. Мы однозначно видим себя как одного из заметных участников этого сегмента рынка.
- Вы можете рассказать о функциях Сбербанка в рамках нацстратегии по искусственному интеллекту?
— Непосредственно самой разработкой и согласованием документа такого масштаба, занималось министерство цифрового развития. Что это значит в нашем случае: мы изучили все лучшие практики, инкорпорировали все мысли в единый стройный документ, который был подготовлен с учетом мнений всех институтов власти, научного сообщества, бизнеса и, конечно же, общества.
Подготовленный документ был передан в правительство, сейчас он проходит согласование. Вы знаете, что было совещание под руководством президента России по теме искусственного интеллекта, в Школе 21 Сбербанка. Была живая, конструктивная дискуссия, по результатам которой были даны ряд поручений главой государства. В соответствии с поручениями до конца июля, мы ожидаем, что национальная стратегия должна быть утверждена.
- Если возвращаться к кредитованию, невозможно не спросить про валютное кредитование. Сокращает ли Сбербанк долю валютного кредитования в корпоративном портфеле? Планируете ли снижать кредитование в долларах или вовсе отказаться от него в пользу других валют, например, евро или швейцарских франков или юаней? Есть ли спрос на долларовые кредиты?
— В части валютного кредитования мы, с одной стороны, видим последовательную политику ЦБ по девалютизации экономики, с другой, следим за изменениями потребностей наших клиентов. В целом в рамках этих двух наметившихся векторов мы отмечаем снижение спроса на валютное кредитование и следуем этому тренду. В Сбербанке наметился тренд на снижение доли валютного кредитования.
Портфель в валюте по юрлицам в 2018 году снизился по Сбербанку на 14% (без учёта переоценки). Рынок валютного кредитования в России сокращается. При этом на текущий момент мы не планируем полностью отказаться от валютного кредитования, так как у наших клиентов, несмотря на снижение, такие потребности есть.
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Здесь важно отметить, что полностью уйти от валютного кредитования мы не сможем. Потому что население по-прежнему хранит заметную часть сбережения в иностранной валюте и, принимая, например, доллары от наших клиентов, мы их должны размещать. Но наша кредитная политика в отношении валютного кредитования стала заметно более жесткой, она направлена исключительно на компании и организации, которые генерируют в валютную выручку.
- А нетрадиционные валюты, например, швейцарские франки, юани, пользуются спросом?
— Основные валюты, все-таки, доллар, евро.
- А доля евро начала расти по отношению к доллару?
— Наверное чуть-чуть, да. Чуть больше евро, чуть меньше доллара, но, собственно говоря, никаких драматических изменений в валютном "миксе" у нас нет.
- Совсем как структура золотовалютных резервов.
— Абсолютно. Единственное исключение — юани. У Банка России сейчас много резервов в юанях, а кредитов в юанях не так много — на 1 января кредитная задолженность наших клиентов составляла не многим более 7 миллионов юаней. Китайские партнеры, в основном, предпочитают кредиты и взаиморасчеты в долларах или евро. Но мы активно работаем над этим и искренне надеемся, что ряд технических моментов будет решен уже в этом году и это значительно улучшит ситуацию.
- Сбербанк крупнейший игрок на ипотечном рынке и недавно снизил ставки по ипотеке. Планирует ли Сбербанк еще снижать ставки в этом году? Какие для этого нужны аргументы?
— Собственно говоря, Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам с 25 мая. Снижение составило 0,6 процентного пункта на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома и прочее и 0,3 п.п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков. Здесь мы следуем рынку и следуем динамике ключевой ставки регулятора.
- Ожидаете, что ЦБ ставку снизит 14 июня?
— Очень сложно давать краткосрочные прогнозы, потому что они могут быть некоторым образом волатильными. Но мы ожидаем, что во втором полугодии будет снижение ключевой ставки, замедление инфляции.
- То есть вы не исключаете, что Сбербанк еще раз снизит ставку по ипотеке?
— Зависит от динамики рынка, процентных ставок. Я не хотел бы создавать неоправданных ожиданий. Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижения ключевой ставки и снижение инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз. И по кредитам, и по депозитам. Такой ситуации, что по кредитам ставки ушли вниз, а по депозитам ставки пошли вверх, не будет.
- Каких темпов роста ипотеки вы ждете по рынку до конца года?
— Все зависит от процентных ставок: будет снижение, больше вырастет.
- Ожидаете роста ипотечного кредитования?
— Я думаю, да. Наш портфель точно будет расти. Мы ожидаем рост нашей ипотечной базы.
https://1prime.ru/finance/20190611/830060785.html