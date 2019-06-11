ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказался вводить наблюдение в отношении авиакомпании "ЮТэйр" в связи с исковым заявлением о банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В марте четыре компании, "Юган-Юнион Кард", "Гидпромэнергострой", "Флеш лайт капитал" и "Интер", подали иски о банкротстве авиакомпании "ЮТэйр" в Арбитражный суд Югры. Суммы исковых требований составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска объединены в одно производство.

На первом судебном заседании, которое состоялось в середине апреля, представитель перевозчика пояснила, что оплата долга предприятию "Флеш лайт капитал" была произведена. После этого судья Юрий Щепелин отложил рассмотрение материалов, рекомендовав представителю авиакомпании не злоупотреблять процессуальными правами и не тянуть с оплатой по искам.

Однако на следующем заседании 16 мая представитель "ЮТэйр" заявила, что деньги, перечисленные ранее "Флеш лайт капитал", вернулись на счета авиакомпании. По ее словам, фирма не выходит на контакт, а в банке говорят о неверных реквизитах в требованиях по оплате долга. Судья попросил представителей авиакомпании на следующее заседание суда принести документы, которые бы подтверждали факт перечисления средств из банка.

"Имеется ходатайство о приобщении к материалам дела… подтверждения перечисленных денежных средств и зачисления их на счет кредитора", — сказала представитель авиакомпании во вторник.

Рассмотрев ходатайство, судья Щепелин заявил, что суд решил оставить без рассмотрения исковое заявление "Флеш лайт капитал". "Суд определил отказать во введении наблюдения в отношении авиакомпании "ЮТэйр". Возвратить "Флеш лайт капитал" из федерального бюджета госпошлину в размере 6 тысяч рублей", — подчеркнул он, добавив, что решение суда может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней.