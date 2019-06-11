МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", приостанавливает выплаты дивидендов до конца 2019 года для поддержания роста кредитования и обеспечения необходимого уровня капитала, говорится в сообщении TCS.

"Чтобы гарантировать наличие капитала для пилотных проектов… а также для поддержания достаточных резервов капитала на фоне продолжающегося ужесточения регулирования… группа не будет выплачивать дивиденды за оставшуюся часть 2019 года", — говорится в сообщении.

В начале июня TCS Group сообщила, что планирует в рамках SPO привлечь на рынке капитал на сумму до 300 миллионов долларов.

"Команда Tinkoff прислушалась к предварительным отзывам инвесторов. Часть этих отзывов заключается в том, что инвесторам в целом хотелось бы видеть временное приостановление (выплаты — ред.) дивидендов для поддержания роста кредитования и запаса капитала. Они считают, что это правильно, учитывая текущие планы по привлечению первичного капитала", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Тинькофф банка" Оливера Хьюза.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".

По данным БИР Аналитик, банк занимал на 1 апреля 23 место в банковской системе РФ с активами в размере 480,8 млрд рублей, собственные средства составляли 78,5 млрд рублей.