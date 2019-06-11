МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Около 50% граждан России столкнулись с проблемами при выплатах по кредитам, пишет РБК со ссылкой на предварительные результаты совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Как стало известно изданию, презентацию отчета представили в начале июня текущего года на встрече с представителями Банка России и финансовым омбудсменом.

Целью проведенного ВБ и Роспотребнадзором исследования является оценка финансовой ситуации у потребителей кредитных продуктов. В частности — насколько тяжело гражданам обслуживать взятые кредиты.

Как стало известно в ходе исследования, у 9% заемщиков есть просроченная задолженность по кредитам. 10% пришлось либо реструктурировать займ, либо продлевать кредит, либо банк отказал им в выдаче кредита.

14% респондентов заявили о проблемах с выплатой процентов по кредитам. Больше четверти опрошенных тратят на выплату долгов, а также на повседневные траты и оплату ЖКХ, больше 75% совокупных доходов семьи.

Менее половины респондентов — 41% — не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов.

В самой тяжелой ситуации оказались россияне, которым пришлось взять одновременно кредит в банке и в микрофинансовой организации (МФО): чтобы выплатить такие долги. половине респондентов приходится экономить даже на еде.

Экспертами были опрошены 4013 человек в 16 субъектах РФ (включая Москву и Санкт-Петербург). Исследование было проведено в 2018–2019 годах.

Финальная версия доклада Всемирного банка будет представлена к осени.