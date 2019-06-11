МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) планирует с 13 июня провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Банк намерен провести road show в Европе и Азии, после чего, в зависимости от рыночных условий, планирует разместить евробонды в долларах на срок от трех до пяти лет.

Организаторами выступят HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования компаниям государственного и частного секторов в странах-участницах. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.