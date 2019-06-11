МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. ВТБ в апреле утвердил новую четырехлетнюю стратегию развитию банка, предусматривающую цифровую трансформацию бизнеса. О задачах банка по расширению мобильного приложения, перспективах получения ипотеки без посещения офиса, а также о развитии биометрии и системы быстрых платежей в интервью агентству "Прайм" в рамках ПМЭФ рассказал член правления ВТБ Олег Смирнов.

- Олег Евгеньевич, вы более полугода назад перешли на работу в ВТБ. Какими видите для себя основные задачи в группе?

— Когда я приходил в команду ВТБ, передо мной стояли амбициозные задачи. Многие из них отражены в нашей новой стратегии на 2019–2022 годы, которая была принята в конце апреля. Большое значение будет уделяться переходу на новый уровень работы с данными клиентов для обеспечения персонализации предложений.

Следующим направлением является трансформация цифрового бизнеса ВТБ. Мы планируем изменить интерфейс цифровых услуг, и пересмотреть их функциональность. Рассчитываем, что в 2022 году около 70% операций и 50% продуктовых выдач будут совершаться дистанционно.

- Как ВТБ отслеживает жалобы клиентов?

— У нас есть центр компетенции, который собирает жалобы из различных источников, в том числе из социальных сетей и интернет-пространства. В любой работе есть брак. Это подразделение будет анализировать и отвечать за улучшение внешнего и внутреннего клиентского сервиса. Первые результаты должны ощутить уже в этом году.

- Какие задачи стоят по развитию мобильного банка?

— На сегодняшний день количество активных клиентов в ВТБ составляет около 13 миллионов человек, из них 6,5 миллиона человек — активные пользователи мобильного банка.

Мы хотим расширить продуктовую линейку в мобильных каналах.

- О чем идет речь? О финансовых сервисах или услугах по доставке еды, такси и так далее?

— Я назвал бы это экосистемой. Сегодня мы рассматриваем ряд параллельных проектов: зарплатный, автомобильный и интернет-торговлю. Активно создаем жилищную экосистему, в которой для клиента будут доступны многие сервисы, смежные не только с покупкой, но и с обслуживанием недвижимости.

Задача не просто выдать ипотеку, а помочь человеку купить квартиру, сделать ремонт и предоставить другие сопутствующие услуги. Надеюсь, этот сервис станет доступен до конца текущего года.

Мы также рассматриваем возможность создания аналогичного сервиса по автомобилям. Кроме того, осенью мы планируем запустить виртуального мобильного оператора связи «ВТБ-Мобайл», выпустим сим-карты ВТБ.

- Эти сервисы будут внедрены в мобильное приложение ВТБ-Онлайн или в отдельное?

— Есть разные варианты и в каждом конкретном случае мы будем рассматривать отдельный кейс. Я думаю, что на старте, скорее всего, это будет отдельное приложение, которое в перспективе мы интегрируем в ВТБ-Онлайн.

- Когда в ВТБ можно будет получить ипотеку без посещения офиса?

— Сейчас мы разрабатываем проект "Цифровая ипотека", реализация которого позволит клиентам получить ипотечный кредит без посещения офиса. Уже прорабатывается соответствующая "дорожная карта". В ближайшие год-полтора планируем запустить такой сервис. Сегодня четверть всех заявок на ипотеку оформляется через сайт.

- Речь идет о клиентах ВТБ или "клиенту с улицы" банк тоже сможет выдать ипотеку без посещения офиса?

— Мы сейчас рассматриваем возможность, чтобы любой человек, не обязательно наш клиент, мог пользоваться нашими сервисами. Это может быть реализовано благодаря развитию биометрии. Сегодня мы уже собрали несколько тысяч слепков в рамках единой биометрической системы.

- Есть ли у ВТБ банкоматы, идентифицирующие клиента по биометрии?

— Пока нет, я думаю, что в ближайшей перспективе появятся такие устройства.

- Как вы считаете, россияне активно сдают биометрию или все же неохотно?

— Сегодня применение биометрических данных возможно только для открытия банковского счета. До конца года мы запустим сервис, который позволит без посещения отделения оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги.

Это как раз позволит повысить интерес к сдаче биометрии, но, безусловно, государство тоже должно проводить образовательные программы и запустить применение биометрии в государственных сферах.

- Будет ли биометрия использоваться банком при звонке в колл-центр, чтобы не идентифицировать клиента при помощи паспортных данных и кодового слова?

— В качестве дополнительного инструмента идентификации клиентов это вполне возможно. Мы планируем развитие такой технологии в контакт-центре банка.

- Поговорим про другую инициативу ЦБ РФ — систему быстрых платежей. ВТБ уже на полную мощность запустил ее?

— Мы полностью подключились к системе быстрых платежей, сервис доступен и в интернет-банке, и в мобильном приложении. Спрос на такие переводы постоянно растет: как по количеству платежей, так и по их объему.

Сегодня число активных пользователей в месяц превышает 100 тысяч человек. Уверен, что в течение нескольких месяцев эта цифра может дойти до миллиона.

- Клиенты ВТБ больше получают или переводят средств в рамках СБП?

— Больше получают переводов. Средний чек по исходящим платежам составляет в районе 6 тысяч рублей, по входящим — 12 тысяч рублей.

- Сколько составляет общая сумма переводов в рамках СБП с момента ее запуска?

— С начала запуска системы и по май включительно количество платежей превысило 160 тысяч, их объем – свыше 1 миллиарда рублей.

- В этом году система бесплатная для банков и клиентов. Со следующего года банки начнут брать комиссию с клиентов за переводы. На ваш взгляд, как это скажется на системе?

Все будет зависеть от тарифной политики каждого банка. ВТБ пока не взимает с клиентов комиссию за переводы в рамках системы, но очевидно, что в следующем году этот сервис станет платным.