МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Большинство россиян готово на меньшую зарплату ради возможности работать удаленно или в своем графике, такой вывод делается в исследовании компании-разработчика ПО в сфере информбезопасности Avast.

Исследование проводилось в первом квартале 2019 года и анализирует ответы почти 550 пользователей Avast Business по всей России, в частности, были респонденты из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Казани и Самары.

"Более половины респондентов (61%) готовы пойти на меньшую зарплату, если смогут работать вне офиса. Еще 37% россиян предпочли бы гибкий график с возможностью работать дома вместо повышения заработной платы, даже если им предлагали увеличение на 25%. Поскольку компании борются за поиск новых талантов, жизненно важно привлекать сотрудников, предлагая им современные рабочие места", — говорится в документе.

Согласно опросу, в России почти каждый второй сотрудник (47%) заявляет, что наиболее продуктивно он работает из дома, а 44% респондентов считают себя наиболее продуктивными в офисе. Около 17% респондентов из России заявили, что формат удаленной работы делает их счастливее, а 24% отметили, что получают удовольствие от своей работы.

В то же время 41% опрошенных заявили, что не получают технической поддержки или экспертизы, в которых они нуждаются, работая из дома или в общественном месте. Таким образом, обеспечение безопасности становится растущей проблемой для небольших компаний, практикующих удаленную работу, пишут эксперты.

Порядка 13% опрошенных работодателей обеспокоены последствиями для безопасности, которые несет удаленная работа. Если сотрудники получают доступ к конфиденциальным данным или входят в бизнес-аккаунты через незащищенный Wi-Fi, это подвергает бизнес риску кибератак. Существует также риск утечки данных, если сотрудник сохранит конфиденциальную информацию на рабочем столе: персональный компьютер можно взломать, особенно если пароли не являются уникальными и сложными.