МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Некоторые перебои наблюдаются в работе IT-систем ВТБ, специалисты банка работают над устранением проблемы, сообщили РИА Новости в пресс-службе второго по активам российского банка.

"Действительно, наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем ВТБ. Специалисты банка работают над устранением проблемы", — сообщили в банке.

Во вторник клиенты ВТБ испытывали затруднения при работе мобильного приложения ВТБ-Онлайн. При входе в мобильный банк всплывало окно "Ошибка обращения к внешней системе".