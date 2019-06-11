МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сбербанк подписал соглашение с PayZakat, платформой для сбора и распределения платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся, о приобретении банком 25% компании, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк подписал соглашение с PayZakat, согласно которому банк приобретает 25% компании", — сказано в пресс-релизе. Отмечается, что компания войдет в экосистему Сбербанка.

С помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети, пользователи рассчитывают платеж, распределяют его между благотворительными фондами, выбирают проекты для пожертвования и получают обратную связь от PayZakat. В их число попадают только реально существующие проекты — с прозрачным процессом отслеживания развития и использования поступивших средств. Система мониторинга PayZakat следит за ходом реализации проекта в режиме реального времени, а с помощью умного чат-бота филантроп получает своевременную обратную связь о состоянии проекта.

"Сегодня суммарные сборы закята в мире превышают 500 миллиардов долларов в год, преимущественно наличные средства. Учитывая, что на планете проживает около 1,8 миллиарда мусульман (в том числе 80 миллионов человек в России и странах СНГ), потенциальная аудитория такого сервиса огромна", — отметили в банке.

В перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс, считают в Сбербанке.