МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 38 /2090/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5097-У от 22.03.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 декабря 2015 года № 3897-У "О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54441 от 18.04.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5098-У от 22.03.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 октября 2014 года № 3424-У "О порядке ведения государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54434 от 18.04.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5100-У от 22.03.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 декабря 2015 года № 3903-У "О порядке согласования Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера /руководителя службы внутреннего контроля/ кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", требованиям к деловой репутации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54435 от 18.04.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5138-У от 6.05.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 декабря 2016 года № 4242-У "О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54786 от 30.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1291 от 4.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1297 от 5.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688";

— приказ № ОД-1300 от 6.06.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие" /г. Новосибирск/";

— приказ № ОД-1301 от 6.06.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие" /г. Новосибирск/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1302 от 6.06.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Прайм Финанс" /Акционерное общество/ Банк "Прайм Финанс" /АО/ /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-1303 от 6.06.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк "Прайм Финанс" /Акционерное общество/ Банк "Прайм Финанс" /АО/ /г. Санкт-Петербург/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1304 от 6.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862";

— приказ № ОД-1312 от 7.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1313 от 7.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 5 апреля 2019 года № ОД-762";

— методические рекомендации № 16-МР от 4.06.2019 по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2019; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.05.2019; объявления Банка России.