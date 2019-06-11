МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Банк России вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора.

"В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и ПСК", — сказано в сообщении.

Данные опроса банков показывают, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, отмечает ЦБ.

По данным регулятора, в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта.

"Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения", — отметили в Банке России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.