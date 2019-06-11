МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ намерен законодательно закрепить за собой полномочия по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов при превышении установленного ЦБ предельного значения показателя долговой нагрузки (ПДН), следует из материалов ЦБ.

Банк России во вторник сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).

"Подготовка предложений о внесении изменений в федеральный закон от 10.07.2002 №86 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части введения ограничений на выдачу кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных видов кредитов", — указывается в "дорожной карте" ЦБ по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки на 2019-2020 годы.

Целями этого шага регулятор называет дестимулирование активных выдач необеспеченных потребительских и ипотечных займов с низким первоначальным взносом с высоким значением ПДН. Также ЦБ за счет этого планирует минимизировать системные риски финансовой системы РФ и снизить избыточную закредитованность населения, указано в плане. Изменения в закон планируется подготовить в четвертом квартал 2019-го – первом квартале 2020 года.