МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Газпром капитал" получил долю в 16,255% в Газпромбанке, сообщает компания во вторник.

Получение доли в банке датировано 5 июня, однако сообщается об этом только во вторник. До этого "Газпром капитал" в капитале Газпромбанка не участвовал.

По оценке начальника аналитического управления "Банка БКФ" Максима Осадчего, стоимость полученного пакета может доходить до 1,5 миллиарда долларов.

Как следует из структуры акционеров Газпромбанка по состоянию на конец 2018 года, группа "Газпром", куда входит "Газпром капитал", суммарно владеет 46,02% банка.

Газпромбанк — один из крупнейших российских универсальных банков. Основными акционерами банка являются группа "Газпром", которая суммарно контролирует 46,02% голосующих акций, и НПФ "Газфонд" (41,58%).