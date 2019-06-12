ТАЛЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. Центробанк Эстонии прогнозирует замедление экономического роста страны в 2020 году до 2,1% из-за ослабления экспортных рынков и дефицита рабочей силы в республике, говорится в сообщении банка, опубликованном в среду на сайте регулятора.

"Темпы роста национальной экономики в 2020 году замедлятся до 2,1% из-за ослабления экспортных рынков и дефицита рабочей силы в Эстонии. Несмотря на замедление экономического роста, зарплаты в Эстонии продолжат расти, но их рост замедлится с 8,1% в текущем году до 5,2% к 2021 году",- говорится в сообщении. Регулятор отмечает, что спрос на экспортируемую эстонскую продукцию будет также расти более медленными темпами, что негативно скажется на желании компаний наращивать число работников.

Центробанк также прогнозирует постепенное замедление инфляции с 3,4% в 2018 году до 2,1% к 2021 году. Цены разгоняют растущие расходы на рабочую силу, а замедляющее воздействие на инфляцию окажет падение цен на электроэнергию и снижение акциза на алкоголь, отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, за счет растущих зарплат и вызванной нехваткой рабочих рук низкой безработицы государство продолжит временно получать повышенные налоговые доходы. "С учетом этого, правительству было бы целесообразно сводить бюджеты в следующие годы с профицитом, не урезая расходы, а наращивая их более медленными темпами по сравнению с доходами. Такая бюджетная политика оставит государству достаточно средств, чтобы поддержать экономику в период стагнации или спада", — отмечает ЦБ.

ВВП Эстонии вырос в первом квартале 2019 года на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в конце мая республиканский департамент статистики. В 2018 году экономика Эстонии выросла на 3,9%, однако согласно прогнозу министерства финансов, рост ВВП в 2019 году замедлится до 3,3%.