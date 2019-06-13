МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банки-кредиторы "Ютэйр" предложили авиакомпании подумать о продаже ее крупнейшего актива — вертолетного оператора "Ютэйр — вертолетные услуги" (ЮтВУ) — для погашения долгов, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники в банковском секторе.

По данным источника издания, кредиторы предложили авиакомпании инициировать переговоры по продаже ЮтВУ, чтобы предварительно узнать ситуацию на рынке, поскольку в "Ютэйр" полагают, что авиакомпания не сможет найти покупателя для такого крупного актива. Источники газеты оценили вертолетного оператора примерно в 10-30 миллиардов рублей. В настоящее время основными заказчиками вертолетных услуг перевозчика являются нефтегазовые компании, отмечает издание.

"Компания должна гасить долг, используя для этого все возможности, продажа активов, безусловно, один из инструментов. Желательно, чтобы "Ютэйр", сохранив бизнес, рассчиталась с кредиторами или снизила долг до управляемых размеров", — заявил изданию представитель банка "Траст", крупнейшего участника синдиката кредиторов авиакомпании. Представители "Ютэйр" "России", МКБ, "Юникредит банка", Связь-банка, МТС-банка, Сургутнефтегазбанка, "Уралсиба", банка "Русь" и Нико-банка не ответили на запрос издания. Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Средства от продажи ЮтВУ не покроют весь долг "Ютэйр" перед кредиторами, считают собеседники газеты. Другие непрофильные активы Utair, которые могут быть проданы, — контрольный пакет аэропорта "Сургут" и оператор по обслуживанию авиакомпаний во "Внуково" "Ю-ти-джи". Продажа последнего может принести около 1 миллиарда рублей, аэропорта — 2-3 миллиарда, возможно больше, но аэропорт "Ютэйр" тоже не хочет продавать, заявили два банкира.

Авиакомпания "Ютэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку, по этому кредиту действует поручительство структур "Сургутнефтегаза".

В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "Ютэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.