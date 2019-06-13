МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Росбанк в начале лета завершил присоединение своей ипотечной "дочки", в результате чего на российском ипотечном рынке образовался крупнейший частный игрок. О том, как банк планирует развивать ипотечный бизнес, какие финансовые результаты ожидает в 2019 году, как внедряет digital-каналы и систему быстрых платежей, а также стоит ли ожидать в России рецессии из-за роста потребительского кредитования, в интервью агентству "Прайм" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал глава Росбанка Илья Поляков.

- Какую прибыль по итогам года вы ожидаете у группы Росбанка и какие точки роста вы видите для группы?

— Мы ожидаем значительный рост прибыли по итогам года. Бизнес группы растет по всем направлениям: в рознице, в корпоративном сегменте. Поэтому мы ожидаем, что все эти сегменты должны вырасти с точки зрения прибыли. Кроме того, большое внимание мы уделяем соотношению доходов-расходов. Основным драйвером для нас будет транзакционный бизнес – как розничный, так и корпоративный. Планируем сохранить место в топ-5 по объему розничного кредитования и текущих счетов частных клиентов, в также развивать и другие направления работы с компаниями.

- Какого роста кредитования вы ждете в банке и по рынку? Какие сегменты будут основными драйверами роста?

— Здесь, действительно, важно смотреть на конкретные сегменты. Что касается, например, розничного кредитования, в прошлом году мы наблюдали очень высокие темпы его роста. По первым месяцам этого года уже видно, что увеличение продолжается, однако мы ожидаем, что оно не будет таким быстрым, как в 2018 году. Мы прогнозируем рост на уровне 12-17% в этом году. Группа Росбанка будет расти темпами, сопоставимыми с рынком, может быть, чуть быстрее.

При этом, по нашему мнению, драйвером здесь должна стать ипотека, как более обеспеченный вид финансирования. Проникновение ипотеки в России пока еще сильно отстает от того, что мы видим на других развивающихся рынках. Поэтому здесь есть запас для расширения бизнеса без дополнительных рисков. С другой стороны, мы начинаем более осторожно подходить к необеспеченному кредитованию, и на это регулятор тоже сейчас смотрит достаточно аккуратно – вводит новый коэффициент предельной задолженности с 1 октября. В связи с этим мы ожидаем, что темпы роста необеспеченных займов будут менее быстрыми, чем в прошлом году.

- Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы. Вы видите такой риск или это преувеличение?

— В краткосрочной перспективе кредитование, наоборот, подстегивает экономический рост. При этом Максим Орешкин прав в том, что в долгосрочном и среднесрочном плане, если увеличение ВВП остается ограниченным 1-2%, а займы растут двузначными темпами, задолженность населения в какой-то момент оказывается на опасном для рынка и для клиентов уровне. Это, соответственно, приводит к негативной спирали, к кризису. Поэтому неправильно смотреть только на ближайшую перспективу, важно анализировать возможные долгосрочные последствия.

В целом мы с умеренным позитивом смотрим на ситуацию и считаем, что в России по-прежнему есть потенциал для развития кредитования. Соотношение объема кредитного портфеля банков к ВВП в розничном сегменте составляет не более 20% при среднем для развивающихся стран в 40%, а для развитых экономик – более 70%. При этом способность россиян обслуживать кредиты все еще на высоком уровне.

- Возвращаясь к ожиданиям по росту кредитного портфеля, какой у вас прогноз по кредитованию компаний?

— С точки зрения корпоративного кредитования мы ожидаем, что в этом году рост будет в районе 7-8%. Мы будем расти примерно в границах этой величины, может, также чуть быстрее. Здесь тоже многое зависит от конкретных сегментов. Планируем, что наш портфель кредитов крупнейшим клиентам будет увеличиваться не так быстро, как кредиты компаниям малого и среднего бизнеса. В определенной степени это связано с тем, что мы в прошлые годы не очень активно кредитовали МСП, а в последние пару лет усилили это направление. Поэтому этот сегмент растет у нас двузначными темпами, быстрее рынка, но с более низкой базы.

- Вы не планируете снижать ставки по ипотеке? И есть ли в этом необходимость?

— Ставка по ипотеке зависит от многих факторов и, в первую очередь, все ориентируются на решения ЦБ по ключевой ставке. В конце прошлого года она была повышена, что привело к росту ипотечных ставок после нескольких лет нисходящего тренда. Учитывая стабилизацию инфляции и экономики в целом, есть основания полагать, что Центральный банк понизит ставку уже 14 июня и, вероятно, сделает это несколько раз до конца года. В ожидании корректировки ключевой ставки со стороны ЦБ некоторые игроки уже пошли на снижение. Мы также приняли решение о снижении ставок и в ближайшее время предложим новые условия по всему спектру ипотечных программ.

- Росбанк недавно создал филиал "Росбанк Дом". Какие цели ставятся перед ним по доле рынка и клиентской базе?

— "Росбанк Дом" – это логичное продолжение нашей ипотечной истории, которая ранее была сконцентрирована в банке "Дельтакредит". Название филиала отражает нашу концепцию построения экосистемы вокруг понятия "ипотеки" и понятия "дома", "квартиры". Мы понимаем, что клиенту нужен не кредит сам по себе, его потребность – получить жилье и обустроить его, а ипотека – один из элементов в этом наборе.

- То есть вы будете наращивать ипотечный бизнес?

— Да, потому что зачастую отношения с клиентом начинаются с ипотеки. Кроме того, мы будем все больше и больше инвестировать в цифровизацию бизнеса. Уже сегодня более 60% заявок на ипотеку приходит через наши цифровые каналы. Мы сейчас совместно с партнерами строим экосистему вокруг понятия ипотека, – и цифровую, и нецифровую, которая будет охватывать все стадии покупки жилья: не только сам ипотечный кредит, но и легкий доступ к услугам риелторов, нотариусов, страховых компаний, а также услугам по ремонту, приобретению мебели и так далее.

- Какие у банка планы в сфере цифровизации?

— Мы придаем развитию цифровых каналов продаж очень большое значение – как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Почти половина нашей клиентской базы уже используют наши цифровые каналы на регулярной основе. Для сравнения в 2017 году доля таких клиентов составляла только 25%. В следующем году мы ожидаем, что все наши розничные продукты станут доступными в мобильном банке, а более трети всех продаж в розничном сегменте будут осуществляться через digital-каналы. Цифровизация происходит также и в корпоративном сегменте: мы уже существенно обновили команду, а в течение следующего года мы перезапустим интернет-банк и мобильное приложение.

- С конца февраля клиенты Росбанка начали пользоваться системой быстрых платежей. Насколько популярен данный сервис у ваших клиентов? На ваш взгляд, куда дальше стоит двигаться системе?

— Сервис постепенно набирает популярность у клиентов, что выражается в объемах переводов, которые проходят через СБП, они растут довольно активно: апрель к марту – в 3 раза, май к апрелю – 1,7 раза. Уверен, что по мере расширения списка участников системы быстрых платежей, рост будет продолжаться, и это один из векторов развития. Второй вектор, который ЦБ и НСПК уже инициировали и в пилоте которого Росбанк участвует, – это платежи и переводы C2B. То есть у граждан появится возможность оплатить покупку в точке продаж по QR-коду, – напрямую на счет юридического лица, без использования карты. Этой услугой довольно активно интересуются наши клиенты из малого бизнеса, а также крупные розничные сети, которые хотят оптимизировать расходы на эквайринг банковских карт. Дальше можно было бы развивать систему быстрых платежей в сторону переводов B2B, а в будущем – расширять географию сервиса, выходя за пределы России.

- Рубль с начала года демонстрирует устойчивость к основным иностранным валютам и меньше реагирует на динамику нефтяных котировок. Как вы считаете, какие факторы помимо бюджетного правила "помогают" рублю быть крепким? Какие ожидания у вас по курсу рубля до конца 2019 года?

— Рубль не просто "демонстрирует устойчивость к иностранным валютам" — по динамике с начала года против доллара США рубль является самой крепкой валютой в мире. Помогают как крепкая макроэкономическая история (сильный платежный баланс, высокие рейтинги, низкий объем долга, замедляющаяся инфляция), так и интерес к рублевым активам в ожидании смягчения политики ЦБ. До конца года аналитики Росбанка видят некоторое ослабление позиций рубля на сезонном росте внешних выплат – но несущественное, до уровня 66,5.

- В прошлом интервью вы нам говорили, что ожидаете снижения ставки ЦБ во втором полугодии. Сохраняете ли вы этот прогноз?

— Да, аналитики Росбанка все еще видят возможность достичь уровня ключевой ставки в 7,25% по итогам 2019 года. В целом мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку два раза в этом году по 25 б.п. – в июне и в сентябре.